Crans-Montana, il bodyguard: "Jessica Moretti chiese di chiudere le uscite d'emergenza"

Sta parlando agli inquirenti, fornendo importanti dettagli, uno dei due addetti alla sicurezza del Constellation della notte di Capodanno. L'uomo - chiamato a gettone, pagato in contati - non risulta dalle carte e dalle fatture dell'inchiesta. Sarebbe stato chiamato solo per quella sera. È rimasto ustionato, mentre il collega ha perso la vita entrando nel seminterrato. Davanti ai magistrati, avrebbe detto di aver sentito Jessica Moretti chiedere di "chiudere le uscite di emergenza" per la paura che gli avventori uscissero senza pagare.