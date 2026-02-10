Crans-Montana, i primi interrogatori ai responsabili della sicurezza del Comune

Non funzionava il software, non c'erano soldi, non era il nostro ruolo controllare: dopo i primi interrogatori al vecchio e al nuovo responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, le responsabilità dell'amministrazione locale nella tragedia del "Le Constellation" continuano a fare discutere. Il software che usavamo era rotto, dovevamo cambiarlo ma non c'erano risorse economiche, si sono sentiti dire gli inquirenti, come se questo potesse giustificare il fatto che sia stata completamente ignorata dal Comune l'ordinanza del Canton Vallese sulle verifiche antincendio annuali nei locali pubblici. In quello dei Moretti nessuno si è presentato per sei anni.