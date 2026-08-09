Crans-Montana, i Moretti pronti a riaprire due dei loro locali

Si sono già messi al lavoro per riaprire i loro locali e hanno chiesto di riavere i documenti dei figli per poterli mandare in vacanza con gli amici. Jacques e Jessica Moretti i titolari del Costellation di Crans Montana dopo la strage di capodanno cercano di riconquistare a tutti i costi la normalità, dall'altra parte della barricata invece i familiari delle vittime e dei feriti sono alle prese con foto documenti e prove da esibire per dimostrare un legame di parentela e il diritto di essere riconosciuti come parte lesa nel processo.