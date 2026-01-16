Crans-Montana, i Moretti potrebbero tornare liberi su cauzione

Jacques e Jessica Moretti potrebbero tornare liberi pagando una cauzione di 200mila franchi a testa. I proprietari del discobar "Le Constellation" dove a Capodanno hanno perso la vita 40 giovani sono nelle mani del tribunale che deciderà se accogliere o rigettare la richiesta proposta dai procuratori vallesi. Se venisse accolta, Jacques uscirebbe dal carcere e Jessica non sarebbe più sottoposta all'obbligo di firma, all'utilizzo del braccialetto elettronico e al divieto di espatrio.