Per 200mila franchi a testa

Crans-Montana, i Moretti potrebbero tornare liberi su cauzione

Il destino dei coniugi Moretti è"nelle mani del tribunale che deciderà se accogliere o rigettare la richiesta proposta dai procuratori vallesi

di Roberta Fiorentini, Gigi Sironi
16 Gen 2026 - 18:53
01:28 

Jacques e Jessica Moretti potrebbero tornare liberi pagando una cauzione di 200mila franchi a testa. I proprietari del discobar "Le Constellation" dove a Capodanno hanno perso la vita 40 giovani sono nelle mani del tribunale che deciderà se accogliere o rigettare la richiesta proposta dai procuratori vallesi. Se venisse accolta, Jacques uscirebbe dal carcere e Jessica non sarebbe più sottoposta all'obbligo di firma, all'utilizzo del braccialetto elettronico e al divieto di espatrio. 

