Crans-Montana, i coniugi Moretti tornano in procura a Sion

Jacques e Jessica Moretti, i soci del Constellation di Crans-Montana, tornano in procura a Sion. Arrivano al palazzo di giustizia intorno alle 8: il primo, che si trova in custodia cautelare in carcere dal 9 gennaio, sul mezzo della polizia cantonale. La seconda a piedi, accompagnata dai suoi avvocati. Jacques sarà di nuovo interrogato, lei ascolterà. Devono rispondere delle contestazioni di omicidio, incendio e lesioni, tutti colposi, mosse dalla procura dopo l'incendio che ha causato quaranta morti e un centinaio di feriti nel suo locale.