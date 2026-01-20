Logo Tgcom24
Mondo
Attesa sulla possibile scarcerazione

Crans-Montana, i coniugi Moretti tornano in procura a Sion

Si preannuncia uno scontro tra i legali della difesa e quelli delle famiglie delle vittime

di Alessio Campana
20 Gen 2026 - 12:38
01:34 

Jacques e Jessica Moretti, i soci del Constellation di Crans-Montana, tornano in procura a Sion. Arrivano al palazzo di giustizia intorno alle 8: il primo, che si trova in custodia cautelare in carcere dal 9 gennaio, sul mezzo della polizia cantonale. La seconda a piedi, accompagnata dai suoi avvocati. Jacques sarà di nuovo interrogato, lei ascolterà. Devono rispondere delle contestazioni di omicidio, incendio e lesioni, tutti colposi, mosse dalla procura dopo l'incendio che ha causato quaranta morti e un centinaio di feriti nel suo locale.

