Crans-Montana, familiari riuniti contro i Moretti: "Solo parole"
Tensione prima dell'interrogatorio di Jessica. Il padre di Tristan: "Scaricano la colpa sugli altri""di Alessio Fusco
Momenti di forte tensione tra i parenti delle vittime del rogo del Constellation e i coniugi Moretti. La coppia, in procinto di entrare all’ingresso della facoltà di ingegneria presso la quale si svolgono gli interrogatori, è stata bloccata sotto le urla delle persone presenti. I familiari torneranno a riunirsi per vedere Jessica Moretti al termine dell’interrogatorio