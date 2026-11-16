A "Verissimo"

Crans-Montana, Francesca Nota: "Ho subito più di cinquanta interventi"

A "Verissimo" la ragazza racconta: "Ho tanti obiettivi oggi, uno è tornare a essere indipendente"

16 Nov 2026 - 10:59
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Domenica 15 novembre "Verissimo" ospita tre tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana, Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota.
"A oggi ho subito più di 50 interventi, quello meglio riuscito riguarda la mano sinistra che è quella che ora uso per fare tutto. In ospedale con i medici è nato un legame fortissimo", racconta la ragazza. E riguardo al futuro aggiunge: "Non ho le idee chiare, non le avevo neanche prima, ma visto quello che mi è successo vorrei fare qualcosa di inerente. Non il medico perché è troppo difficile".