Crans-Montana, Francesca Nota: "Ho subito più di cinquanta interventi"

Domenica 15 novembre "Verissimo" ospita tre tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana, Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota.

"A oggi ho subito più di 50 interventi, quello meglio riuscito riguarda la mano sinistra che è quella che ora uso per fare tutto. In ospedale con i medici è nato un legame fortissimo", racconta la ragazza. E riguardo al futuro aggiunge: "Non ho le idee chiare, non le avevo neanche prima, ma visto quello che mi è successo vorrei fare qualcosa di inerente. Non il medico perché è troppo difficile".