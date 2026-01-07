Crans-Montana, durante il rogo la titolare del bar scappava con la cassa

La posizione dei titolari del locale potrebbe aggravarsi anche per un video come questo, o come quello delle telecamere di sicurezza esterne al bar che avrebbero ripreso Jessica Maric, la proprietaria, ustionata a un braccio, mentre scappa con la cassa dei soldi. Se confermato, potrebbe profilarsi per lei l'ipotesi di reato di omissione di soccorso. Critiche sono rivolte alla Procura vallesana per il mancato arresto dei coniugi Moretti, e per le ipotesi di reato formulate. Non si è parlato di dolo eventuale, nonostante stia emergendo che i responsabili fossero consapevoli dei rischi e abbiano scelto comunque di correrli.