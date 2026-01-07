Crans-Montana, durante il rogo la titolare del bar scappava con la cassa

La posizione dei Moretti potrebbe aggravarsi durante l'inchiesta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bardi Beatrice Bortolin
"Faites gaffe a la mousse", "Fate attenzione al pannello di schiuma". Era capodanno del 2020 e questo video mostra quello che finora i titolari del bar Le Constellation di Crans-Montana hanno negato ripetutamente. Cioè che il loro locale seminterrato non fosse sicuro. Cinque anni prima della tragedia di Capodanno, in un video amatoriale si sente la voce di un cameriere che ammonisce dei ragazzi con le candele scintillanti in mano. "Fate attenzione al pannello fonoassorbente". Quello che poi, il Primo gennaio all'1.30, ha preso fuoco, causando una strage.
La posizione dei titolari del locale potrebbe aggravarsi anche per un video come questo, o come quello delle telecamere di sicurezza esterne al bar che avrebbero ripreso Jessica Maric, la proprietaria, ustionata a un braccio, mentre scappa con la cassa dei soldi. Se confermato, potrebbe profilarsi per lei l'ipotesi di reato di omissione di soccorso. Critiche sono rivolte alla Procura vallesana per il mancato arresto dei coniugi Moretti, e per le ipotesi di reato formulate. Non si è parlato di dolo eventuale, nonostante stia emergendo che i responsabili fossero consapevoli dei rischi e abbiano scelto comunque di correrli.