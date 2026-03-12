Crans-Montana, dei 164 presenti al Constellation solo 8 non hanno riportato ferite

Delle 164 persone presenti al Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno, solo otto non avrebbero riportato alcuna conseguenza. A ricostruire il numero esatto è stata la polizia del Canton Vallese attraverso una fitta analisi delle immagini di videosorveglianza. Le sequenze sono contenute nel corposo fascicolo dell'inchiesta, che al momento conta nove persone indagate. Tra queste, Jacques e Jessica Moretti e il sindaco Nicolas Feraud. Mistero su un uomo trovato in possesso della copia dell'assegno da 200mila franchi utilizzato per pagare la cauzione per scarcerare Jacques Moretti.