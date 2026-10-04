Crans Montana, dalle carte dell'inchiesta emergono dieci controlli falliti o ignorati

Non un singolo errore ma una catena ininterrotta di negligenze. L'inchiesta giudiziaria di Crans Montana parla chiaro. Nel Constellation il locale in cui hanno perso la vita 41 persone il 31 gennaio 2025 non sono state rispettate regole e obblighi. A cominciare dai gestori, Jacques e Jessica Moretti che nel 2015 hanno ottenuto la gestione del locale presentato curriculum immacolati, ma omettendo due pesanti condanne in Francia per sfruttamento della prostituzione e frode. Dalle carte dell'inchiesta emerge poi una sequenza impressionante di ben dieci controlli falliti o ignorati: un seminterrato ristrutturato senza permessi, una sala fumatori non dichiarata, piani sotterranei non a norma. Ma soprattutto un pericolo invisibile e letale: la schiuma acustica altamente infiammabile che rivestiva le pareti completamente ignorata dagli ispettori comunali in ben due ispezioni diverse.