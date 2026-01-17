Logo Tgcom24
Lunedì la decisione

Crans-Montana: "amico anonimo" pronto a pagare la cauzione per i Moretti

La scarcerazione della coppia potrebbe avvenire già lunedì 19 gennaio, prima data possibile per un'udienza del Tribunale delle misure coercitive

di Luigi Sironi
17 Gen 2026 - 18:46
01:21 
crans-montana
