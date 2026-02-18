Crans-Montana, il buttafuori: "Jessica e i collaboratori dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse"
"Aveva paura che gli avventori uscissero senza pagare", ha spiegato l'addetto alla sicurezza, rimasto ustionato nell'incendiodi Gigi Sironi
Sta parlando agli inquirenti, fornendo importanti dettagli, uno dei due addetti alla sicurezza del Constellation della notte di Capodanno. L'uomo - chiamato a gettone, pagato in contati - non risulta dalle carte e dalle fatture dell'inchiesta. Sarebbe stato chiamato solo per quella sera. È rimasto ustionato, mentre il collega ha perso la vita entrando nel seminterrato. Davanti ai magistrati, avrebbe detto di aver sentito Jessica Moretti parlare con i suoi collaboratori e dire "che le porte di emergenza dovevano rimanere chiuse" per la paura che gli avventori uscissero senza pagare.