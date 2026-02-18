Crans-Montana, il buttafuori: "Jessica e i collaboratori dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse"

Sta parlando agli inquirenti, fornendo importanti dettagli, uno dei due addetti alla sicurezza del Constellation della notte di Capodanno. L'uomo - chiamato a gettone, pagato in contati - non risulta dalle carte e dalle fatture dell'inchiesta. Sarebbe stato chiamato solo per quella sera. È rimasto ustionato, mentre il collega ha perso la vita entrando nel seminterrato. Davanti ai magistrati, avrebbe detto di aver sentito Jessica Moretti parlare con i suoi collaboratori e dire "che le porte di emergenza dovevano rimanere chiuse" per la paura che gli avventori uscissero senza pagare.