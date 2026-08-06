Crans-Montana, l'avvocatura dello Stato: "Dai magistrati svizzeri tesi non condivise e superate"

Dopo la scelta della procura di Sion di respingere la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile, interviene l'Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri: "L'avvocato svizzero che tutela gli interessi del governo italiano ha tempestivamente depositato ricorso avverso l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano stesso. Il ricorso è dettagliato e articolato e confuta tutte le prospettazioni del giudice svizzero del tribunale che non sono condivise e superate anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto si insiste che sia ammessa la costituzione di parte civile".