Crans-Montana, alcune chat inchioderebbero i coniugi Moretti

È il 13 dicembre del 2019 quando Jessica Moretti invia tramite chat un vocale ai dipendenti. "Se i clienti vogliono le stelline luminose.. dice la donna.. fate molta attenzione, aspettate che si spengano perché se le tengono in alto e incendiano la schiuma sul soffitto, il Constel brucerà…". Il messaggio è stato fatto ascoltare durante l'interrogatorio di ieri, a Sion, in cui Jessica e il marito Jaques.. indagati per omicidio, lesioni colpose e incendio.. sono stati sentiti, separatamente, confrontando poi le risposte date da entrambi .. ma anche con quelle date proprio dai dipendenti della coppia proprietaria del Costellation dove a capodanno sono morte 41 persone.

