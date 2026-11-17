Nel procedimento penale risultano indagati i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, e altre quindici persone, tra cui il sindaco di Crans Nicolas Feraud e altri funzionari e consiglieri comunali. Fanti però chiede che siano adottati anche provvedimenti disciplinari, perché su questo punto il termine per agire sta per scadere: il Cantone ha infatti un anno di tempo a disposizione da quando si è verificato l'incendio. Significa che resta poco più di un mese. E ad oggi non risulta avviata alcuna pratica.

