Crans-Montana, a gennaio scade il termine per avviare i procedimenti disciplinari contro i funzionari del comune
L'avvocato Sebastien Fanti, che rappresenta 24 vittime del rogo del Constellation, ha presentato un ricorso urgente al Canton Vallese"di Alessio Campana
Un ricorso urgente al Canton Vallese per chiedere l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari responsabili della prevenzione incendi. A presentarlo è l'avvocato Sebastien Fanti, che rappresenta 24 vittime del rogo del Constellatio di Crans Montana che ha causato 41 morti e 115 feriti.
Nel procedimento penale risultano indagati i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, e altre quindici persone, tra cui il sindaco di Crans Nicolas Feraud e altri funzionari e consiglieri comunali. Fanti però chiede che siano adottati anche provvedimenti disciplinari, perché su questo punto il termine per agire sta per scadere: il Cantone ha infatti un anno di tempo a disposizione da quando si è verificato l'incendio. Significa che resta poco più di un mese. E ad oggi non risulta avviata alcuna pratica.