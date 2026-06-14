Crans-Montana, gli amici di Francesca le organizzano una festa in ospedale per il compleanno. Il padre: "Non ci poteva credere"

"Mia figlia è stata contenta, non riusciva a crederci". È il racconto del padre di Francesca, la giovane rimasta gravemente ustionata nel rogo di Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno. Per il compleanno della figlia, amici e parenti si sono ritrovati all'ospedale milanese Niguarda per un flash mob. La ragazza ha riportato ustioni sul 70% del corpo ed è ricoverata da sei mesi. Accanto a lei, ogni giorno, la famiglia. "Ora speriamo di poter tornare a casa entro la fine di luglio", racconta il padre, senza perdere la speranza.

