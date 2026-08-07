Costanza I di Sicilia

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Schifani: "Impegni presi e mantenuti""

07 Ago 2026 - 14:01
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Inaugurato al molo di Porto Empedocle il primo traghetto tutto della Regione Siciliana: collegherà ogni giorno le isole Pelagie, Lampedusa e Linosa