Soccorritori al lavoro

Costa Rica, evacuate 500 persone a causa delle inondazioni

Nubifragi, vento forte e grandine hanno travolto in particolare la provincia di Cartago

19 Ago 2026 - 13:07
00:42 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
costa rica
inondazioni
video evidenza