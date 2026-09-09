Costa Rica, a 119 anni "nonno" Josè punta al record mondiale di longevità

I record, si sa, sono fatti per essere battuti. Ed è proprio quello che sta cercando di fare José Flores, agricoltore del Costa Rica, che ha da poco compiuto 119 anni e sta ora cercando il riconoscimento come persona più anziana del mondo.
"È tranquillo, sereno, felice - dice la nipote, che lo accudisce - A volte fa le sue battute argute, racconta barzellette o storie su se stesso. A volte gli tornano in mente ricordi del passato e allora inizia a parlare ed è molto bello, molto divertente". La famiglia del super nonnino, nato secondo il registro civile della Costa Rica l'11 luglio 1907 nella penisola di Nicoya, ha avviato la procedura di certificazione presso il Gerontology Research Group, organismo internazionale che verifica l'età degli ultracentenari.
Qualora la documentazione dovesse essere approvata, Josè supererà di oltre due anni l'attuale primato maschile, fermo a "soli" 116 anni, diventando così l'uomo più anziano del mondo. Attualmente il record di persona vivente più anziana è detenuto dalla britannica Ethel Caterham, che lo scorso 21 agosto ha compiuto 117 anni.