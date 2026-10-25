Cortei in Italia, Meloni: "Garantita la libertà di manifestare senza mettere a rischio la sicurezza"

Migliaia di ragazzi e ragazze in piazza con qualche episodio degenerato in scontri che non possono però essere paragonati alla violenza esibita appena una settimana fa. Abbiamo complessivamente garantito la libertà di manifestare ma senza mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. Così la presidente del consiglio Meloni traccia il bilancio della seconda giornata di cortei che hanno attraversato l'Italia. Ed elogia pubblicamente il ministro dell'Interno Piantedosi per aver difeso, dice, in coordinamento con prefetti, questori e forze dell'ordine il diritto dei cittadini di vivere le proprie città in sicurezza. Nello stesso messaggio di ringraziamenti poi la premier rivendica le misure appena approvate dal consiglio dei ministri per dare allo Stato - sottolinea - strumenti più efficaci per prevenire le violenze e impedire che delinquenti e facinorosi possano mettere a ferro e fuoco intere città. Non lasciamo spazio a chi cerca soltanto lo scontro. Soddisfatto per la tenuta dell'ordine pubblico, Piantedosi.