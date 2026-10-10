Il favorito sembra l'ultimo arrivato

Una poltrona per sette: a Milano la corsa dei candidati sindaci del centrosinistra è affollata

Mario Calabresi, figlio del commissario assassinato nel 1972, ha sciolto nelle ultime ore le riserve e si dice pronto alle primarie

di Maria Alessandra Chertizza
10 Ott 2026 - 20:15
01:33 
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È bagarre fra i sette pretendenti del centrosinistra alla poltrona di sindaco di Milano. Il campo largo non ha ancora deciso se fare le primarie tra i candidati, ma Pierfrancesco Majorino si è portato avanti annunciando il primo incontro pubblico. Per ora, però, il favorito sembra l'ultimo arrivato: Mario Calabresi.

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