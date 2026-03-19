Corea del Nord, al via il Festival dello sport: sugli spalti militari in divisa

In Corea del Nord si è aperto il Festival nazionale dello sport di primavera. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato funzionari, militari e cittadini. Tra il pubblico erano presenti anche le alte cariche del regime di Pyongyang. I giocatori sono stati accolti con applausi e saluti dagli spalti. Il festival rappresenta uno degli appuntamenti sportivi nazionali più importanti dell’anno nel Paese.