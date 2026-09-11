Corea del Sud, uno zoo svela il nome del cucciolo di panda a 100 giorni dalla sua nascita

Lo zoo Everland di Yongin, in Corea del Sud, ha svelato il nome di una cucciola di panda gigante nel suo centesimo giorno di vita. Il nome scelto per la piccola esemplare è Shu Bao, dopo un concorso pubblico bandito dal parco divertimenti. La cucciola è nata il 3 giugno da un panda gigante di 12 anni, di nome Ai Bao, e dal suo partner, Le Bao, di 13 anni, arrivati dalla provincia cinese del Sichuan nel 2016 nell'ambito di un accordo di cooperazione tra Cina e Corea del Sud. Alla sua nascita, la cucciola pesava 171 grammi. È stata il quarto esemplare di panda nato nel Paese asiatico.