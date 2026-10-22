falliti i tentativi di recupero

Corea del Sud, lo squalo Bukangi torna a nuotare nel canale di Busan

Installate anche piattaforme galleggianti, mentre i curiosi seguono le operazioni dalle sponde

22 Ott 2026 - 12:37
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