a GWANGMYEONG

Caldo record, in Corea del Sud ci si "ripara" in grotte sotterranee

Molti i visitatori che, per trovare refrigerio, optano per una "particolare" gita fuori porta

05 Ago 2026 - 11:52
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