Corea del Sud, è caccia al lupo: panico per l'animale scappato dallo zoo

Un milione e mezzo di persone in agitazione, 300 tra uomini e donne delle forze dell'ordine messi al lavoro: il tutto per un solo animale. La fuga di un lupo da uno zoo a Daejeon, città sudcoreana non lontana da Seul, ha portato poliziotti, militari e vigili del fuoco a mettersi sulle tracce dell'animale - un esemplare maschio di circa due anni - che, scavando una buca sotto alla sua recinzione, è riuscito a scappare dalla struttura e a farsi strada nelle strade del centro città, scatenando il panico tra i presenti. Le autorità hanno diramato l'allarme invitando la popolazione alla massima cautela e le scuole sono state chiuse, mentre i soccorritori continuano le ricerche con l'aiuto di fotocamere termiche.