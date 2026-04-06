Corea del Nord, per l'intelligence di Seul l'erede di Kim sarà la figlia adolescente

L'agenzia di intelligence della Corea del Sud ha affermato che sarebbe “appropriato” considerare la figlia adolescente, Ju Ae, del leader nordcoreano Kim Jong Un come sua erede: a dichiararlo è stato un parlamentare, dopo l'intervento del direttore del Servizio di Intelligence Nazionale della Corea del Sud, Lee Jong-seok, in una riunione a porte chiuse presso l'Assemblea Nazionale. La valutazione degli 007 segna l'ennesimo riconoscimento della crescente importanza politica della ragazza, sebbene non vi sia alcuna conferma che sia stata formalmente designata come successore di suo padre. La notizia da cui parte questa nuova valutazione è soprattutto l'intensificarsi delle apparizioni pubbliche della ragazza in contesti militari. Il Nis ha richiamato in particolare le immagini diffuse dai media di Stato nordcoreani nelle quali Ju Ae compare accanto al padre durante esercitazioni e dimostrazioni belliche, fino alla scena, molto enfatizzata, che la ritrae su un nuovo carro armato insieme a Kim Jong Un.