Corea del Nord, appartamenti gratis alle famiglie dei soldati caduti in Ucraina
Pyongyang ha intensificato la propaganda che glorifica le truppe schierate a fianco della Russia
La Corea del Nord ha annunciato di aver completato un nuovo quartiere residenziale a Pyongyang per le famiglie dei soldati uccisi combattendo al fianco delle forze russe in Ucraina, l'ultimo tentativo del leader Kim Jong-un di onorare i caduti in guerra. Dopo la grande festa di inaugurazione, con tante persone addirittura in lacrime per questo "regalo", Kim Jong-un assieme alla figlia hanno visitato le nuove case assieme alle famiglie.