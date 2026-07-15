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Continuano gli attacchi Usa, Teheran: "Hormuz resta chiuso". Trump: "No, è aperto"

Quarta notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Trump: "Senza accordo sarà sempre peggio"

di Isabella Josca
15 Lug 2026 - 13:31
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