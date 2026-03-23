Le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle Conte: "Sonora vittoria No, avviso di sfratto per il Governo Meloni"

"Il risultato mi sembra chiaro. Registriamo una grandissima partecipazione democratica e una chiara, sonora vittoria del No". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa presso la sede nazionale del M5S. "L'impegno del M5S è stato enorme, in grande compagnia con le altre forze politiche e sociali progressiste del Paese", ha aggiunto Conte. Il leader del M5S ha aggiunto:""Questo è un voto molto politico, la presidente Meloni è scesa ...