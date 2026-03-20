Parla il leader del Movimento 5 Stelle

Conte sul referendum: "Il Governo vuole lo spazio di impunità"

"Non lo permetteremo"perché la legge è uguale per tutti"

20 Mar 2026 - 20:03
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Giuseppe Conte (M5S) sul referendum sulla Riforma della Giustizia: "La verità è che qui la politica vuole rialzare, loro dicono la testa. Vuole lo spazio di impunità: vogliono che chi sia al governo, i governanti di turno, siano scudati e si possano proteggere dalle inchieste della magistratura. Noi non lo permetteremo perché la legge è uguale per tutti. La devono rispettare anche ministri, presidenti del consiglio e sottosegretari". 