Conte sul referendum: "Il Governo vuole lo spazio di impunità"

Giuseppe Conte (M5S) sul referendum sulla Riforma della Giustizia: "La verità è che qui la politica vuole rialzare, loro dicono la testa. Vuole lo spazio di impunità: vogliono che chi sia al governo, i governanti di turno, siano scudati e si possano proteggere dalle inchieste della magistratura. Noi non lo permetteremo perché la legge è uguale per tutti. La devono rispettare anche ministri, presidenti del consiglio e sottosegretari".