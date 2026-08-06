Conte: "La commissione Covid un plotone di esecuzione contro di me"

Giuseppe Conte si presenta davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid dopo settimane di durissimo scontro politico con Fratelli d'Italia. "Questa commissione è stata concepita come un plotone d'esecuzione nei miei confronti", attacca. Alle spalle c'è un lungo braccio di ferro. Prima le dimissioni dalla commissione, per essere ascoltato come testimone. Poi la polemica sulla data della convocazione, tra rinvii e accuse reciproche. Nella relazione conte difende l'operato del suo governo e respinge ogni critica sulla gestione dell'emergenza. "Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda", ripete.



