A Milano

Conte chiude la due giorni di Nova:""Oggi siamo costretti a essere radicali"

La base ha approvato il programma di governo in 20 punti. I temi:"tasse, lavoro, giovani, sanità, clima, digitale e"politica estera

di Elena Tambini
20 Set 2026 - 19:06
01:35 
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"Oggi siamo costretti a essere radicali" Mai così radicale. Mai così a sinistra. L'assemblea che due anni fa ha sancito l'ingresso del movimento 5 stelle nel campo largo, ora punta a prenderne le redini. La base ha approvato il programma di governo in 20 punti presentato durante la due giorni di Nova a milano, e su questo Giuseppe conte si confronterà con gli alleati. Tasse, lavoro, giovani, sanità, clima e digitale.  Ma il punto più delicato è quello sulla politica estera: "inviare armi allontana la pace" - recita - e il 91% della base ha votato a favore. 

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giuseppe conte