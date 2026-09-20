Conte chiude la due giorni di Nova:""Oggi siamo costretti a essere radicali"

"Oggi siamo costretti a essere radicali" Mai così radicale. Mai così a sinistra. L'assemblea che due anni fa ha sancito l'ingresso del movimento 5 stelle nel campo largo, ora punta a prenderne le redini. La base ha approvato il programma di governo in 20 punti presentato durante la due giorni di Nova a milano, e su questo Giuseppe conte si confronterà con gli alleati. Tasse, lavoro, giovani, sanità, clima e digitale. Ma il punto più delicato è quello sulla politica estera: "inviare armi allontana la pace" - recita - e il 91% della base ha votato a favore.