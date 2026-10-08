Conte attacca la riforma elettorale: "Legge liberticida, vi guida la psicosi Vannacci"

Durissimo attacco di Giuseppe Conte alla maggioranza durante le dichiarazioni di voto alla Camera sulla riforma elettorale. Il leader del Movimento 5 Stelle definisce il provvedimento "liberticida e antidemocratico", accusando il governo di averlo modificato in base ai sondaggi e alla "psicosi Vannacci". Poi la stoccata a Giorgia Meloni: "Manca solo una norma che assegni il premio di maggioranza a una premier dagli occhi chiari". Secondo Conte, mentre il Parlamento discute di soglie e seggi, gli italiani devono fare i conti con il caro spesa, l'aumento dei costi energetici e le difficoltà di accesso alle cure.