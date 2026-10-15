Consiglio europeo, scontro sul contrasto al caro energia e il bilancio dei prossimi anni

Al Consiglio europeo di Bruxelles è scontro sul contrasto al caro energia e il bilancio dei prossimi anni. I temi economici sul tavolo del summit fanno emergere le divisioni tra i leader dei 27 Stati Ue. Giorgia Meloni, presente al vertice, chiede maggiore flessibilità. La Commissione apre al possibile via libera sul decreto bollette. Ma è muro contro muro sugli Ets, le quote di CO2 scambiate dalle aziende energivore che gravano sulle imprese. danimarca svezia e finlandia chiedono di non toccare un meccanismo considerato centrale nella transizione ecologica. roma ne vorrebbe la sospensione, una posizione sostenuta anche dal presidente di confindustria orsini in missione nella capitale europea...
E' BATTAGLIA ANCHE SUL BILANCIO PLURIENNALE. " NO A RIDUZIONE DELLE RISORSE PER I TERRITORI E L'AGRICOLTURA" CHIEDE GIORGIA MELONI INSIEME AD ALTRI STATI MEMBRI RIUNITI NEL TAVOLO DEGLI AMICI DELLA COESIONE. Un approccio non CONDIVISo DAI COSIDDETTI PAESI FRUGALI, CAPEGGIATI DALLA GERMANIA: "BISOGNA tagliare SARA' NEGOZIATO DIFFICILE" AFFERMA IL CANCELLIERE TEDESCO MERZ. LA STRADA PER RAGGIUNGERE UN'INTESA ENTRO LA FINE DALL'ANNO SEMBRA IN SALITA. MAGGIORE COMPATEZZA SI RITROVA SULL'UCRAINA. IL PRESIDENTE ZELENSKY E' A BRUXELLES PER INCONTRARE MARK RUTTE E PARTECIPARE ALLA SECONDA GIORNATA DI LAVORI DEL CONSIGLIO. L'EUROPA RIBADISCE IL SOSTEGNO A KIEV E CRITICA LA DECISIONE AMERICANA DI RIALLACCIARE I RAPPORTI ECONOMICI CON MOSCA, TORNANDO A COMPRARE DIESEL DALLA RUSSIA. "UN'INTESA RISCHIOSA" SECONDO GIORGIA MELONI