Compromesso trovato nella notte

Consiglio Europeo, accordo raggiunto sugli Ets

Ma resta ancora lontana la fumata bianca sul bilancio pluriennale europeo: il budget per finanziare le voci di spesa comuni

di Leonardo Panetta
16 Ott 2026 - 13:06
01:29 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
emissioni co2
consiglio europeo