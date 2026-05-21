Congo, l'ebola diventa emergenza internazionale

Almeno 139 morti, oltre 600 casi sospetti, ospedali alle prese con una ondata di pazienti con sintomi di infezione. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni. Il focolaio di ebola che sta interessando soprattutto la Repubblica democratica del Congo secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità rappresenta una emergenza sanitaria di rilevanza internazionale ma non si tratta di una emergenza pandemica. Secondo il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il rischio è "elevato" a livello nazionale e regionale, ma "basso" a livello globale.