Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
NATI DUE BABY GORILLA

Congo, doppio fiocco azzurro nel Parco Virunga

Un"esemplare di gorilla di montagna ha dato alla luce due gemelli. Queste specie è a grave rischio di estinzione e ogni nuova nascita rappresenta un evento eccezionale

10 Gen 2026 - 10:15
00:35 
animali
gorilla gemelli
video evidenza