Congo, a Mongbwalu balli e canti per le dimissioni dell'ultimo paziente ricoverato per ebola

Intanto, l'epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo è sotto controllo e il numero di nuovi contagi e decessi è in diminuzione. Lo ha riferito il ministro della Salute del Paese, Samuel Roger Kamba Mulamba. "L'epidemia è sotto controllo, tuttavia non posso dire quando finirà. Oggi registriamo sempre meno casi di malattia rispetto al periodo precedente", ha dichiarato il ministro durante il vertice Russia-Africa a Mosca. Il ministro ha sottolineato che, durante il picco dell'epidemia nel Paese, si registravano fino a 120 nuovi casi di contagio al giorno, mentre attualmente il numero oscilla tra 50 e 80. "Siamo già riusciti a ridurre il numero di nuovi casi e di decessi. Continuiamo a impegnarci per fermare l'epidemia il prima possibile", ha rimarcato.