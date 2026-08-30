I dati di Confcommercio

Al via le vacanze per 10 milioni di italiani nel mese di settembre

Una scelta dettata da ragioni economiche ma anche dalla ricerca di mete meno affollate

di Giulia Ronchi
30 Ago 2026 - 12:58
01:27 
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Saranno in 10 milioni che faranno le vacanze nel mese di settembre. La spesa media messa a budget è di 760 euro. Il dato emerge da una ricerca di ConfTurismo-Confcommercio. C'è chi si concederà solo qualche giorno di riposo, e chi si godrà una settimana o più. Circa due milioni e 800 viaggiatori opteranno per un soggiorno di 1-2 notti, tre milioni per un periodo di 3-5 giorni. I restanti prevedono un viaggio più lungo. Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, seguito dalle grandi città d'arte (26%) e dalla montagna (18%). Nel complesso, il 71% sceglierà una località in Italia, mentre il 23% si recherà in un altro Paese europeo e il 6% fuori dall'Europa. Tra le regioni italiane, al primo posto si trova la Toscana, seguita da Campania ed Emilia-Romagna. Guardando invece alle mete europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia.

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