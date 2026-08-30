Al via le vacanze per 10 milioni di italiani nel mese di settembre

Saranno in 10 milioni che faranno le vacanze nel mese di settembre. La spesa media messa a budget è di 760 euro. Il dato emerge da una ricerca di ConfTurismo-Confcommercio. C'è chi si concederà solo qualche giorno di riposo, e chi si godrà una settimana o più. Circa due milioni e 800 viaggiatori opteranno per un soggiorno di 1-2 notti, tre milioni per un periodo di 3-5 giorni. I restanti prevedono un viaggio più lungo. Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, seguito dalle grandi città d'arte (26%) e dalla montagna (18%). Nel complesso, il 71% sceglierà una località in Italia, mentre il 23% si recherà in un altro Paese europeo e il 6% fuori dall'Europa. Tra le regioni italiane, al primo posto si trova la Toscana, seguita da Campania ed Emilia-Romagna. Guardando invece alle mete europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia.