Non sono più soltanto da collezione: ora le conchiglie ci vestono

Ammirate, collezionate, e ora anche sui vestiti. Le conchiglie appaiono in questa estate incastonate in "mini dress" come gioielli preziosi. Così hanno portato un assaggio di spiaggia sulle passerelle newyorkesi e parigine. L'atmosfera boho-chic che si respira in questi giorni di vacanze al mare diventa realtà tangibile grazie a sapienti creazioni artigianali. E sui social spuntano anche influencer che mostrano come realizzare capi con le bellissime conchiglie.