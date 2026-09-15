Commozione in Campidoglio per i funerali di Emma Bonino

La commozione ai funerali di stato per Emma Bonino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, accompagnano il feretro nel breve corteo funebre attraverso i cortili del Campidoglio. Una cerimonia laica in cui le massime cariche dello Stato hanno reso omaggio alla storica leader radicale. Nella sala della protomoteca la commemorazione funebre alla presenza di ex premier, capi politici e rappresentanti di tutti i partiti del presente e del passato: da Elly Schlein a Massimo d'Alema, Giuseppe Conte, Matteo Renzi.