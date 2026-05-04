Colombia, monster truck finisce sugli spettatori: tre morti

Finisce in tragedia un'esibizione di monster truck nel sud della Colombia. Almeno tre persone sono morte e altre 38 sono rimaste ferite dopo che uno dei veicoli è finito sulla folla travolgendo decine di persone. A riferirlo sono state le autorità locali. L'incidente è avvenuto a Popayan. Le immagini diffuse mostrano il mezzo, un 4x4 con ruote sovradimensionate noto come monster truck, mentre affronta un percorso a ostacoli durante una dimostrazione. "Siamo profondamente addolorati per questo incidente" ha dichiarato il sindaco di Popayan, Juan Carlos Munoz. Tra le vittime ci sarebbe anche una bambina.