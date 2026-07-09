A CUNDINAMARCA

Colombia, incidente stradale da brividi: auto si ribalta più volte senza motivo

L'incidente si è verificato a Cundinamarca ed è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza della zona"

09 Lug 2026 - 09:23
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