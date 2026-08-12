Fra la felicità della folla

Colombia, un piccolo gatto estratto dalle macerie dai soccorritori

Continuano le ricerche fra i palazzi caduti a causa del terremoto di magnitudo 7,4

12 Ago 2026 - 08:40
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