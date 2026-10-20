Colombia, frana in miniera d'oro illegale: almeno 14 morti

È di almeno 14 morti il bilancio di una frana avvenuta in una miniera d'oro illegale nel comune di Santa Barbara de Iscuandé, nel dipartimento di Narinho, nel sud-ovest della Colombia. Lo ha reso noto l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani nel paese, precisando che tra le vittime figurano 12 donne.
"Secondo le informazioni preliminari, sarebbero morte almeno 14 persone, 12 delle quali donne, mentre altre sono rimaste ferite e necessitano di assistenza urgente", ha dichiarato l'organismo delle Nazioni unite in un messaggio pubblicato sul social network.