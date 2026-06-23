Speciale Guerra in Iran
La situazione

Colloqui Iran-Usa, ok alla commerciabilità del petrolio iraniano in cambio di ispezioni sul programma nucleare

Intanto il Segretario di Stato americano Marco Rubio comincia il suo viaggio nel golfo per parlare con gli alleati

di Elia Milani
23 Giu 2026 - 12:50
01:29 
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Continuano i colloqui tra l’Iran e gli Stati Uniti. Teheran strappa un primo accordo: via libera alla commerciabilità del petrolio iraniano. In cambio il regime concede all’Aiea il permesso di ispezionare il programma nucleare e di lasciare libero il passaggio di Hormuz. Intanto, Marco Rubio comincia il suo viaggio nel Golfo per tranquillizzare gli alleati locali.

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