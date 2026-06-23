Colloqui Iran-Usa, ok alla commerciabilità del petrolio iraniano in cambio di ispezioni sul programma nucleare
Intanto il Segretario di Stato americano Marco Rubio comincia il suo viaggio nel golfo per parlare con gli alleatidi Elia Milani
Continuano i colloqui tra l’Iran e gli Stati Uniti. Teheran strappa un primo accordo: via libera alla commerciabilità del petrolio iraniano. In cambio il regime concede all’Aiea il permesso di ispezionare il programma nucleare e di lasciare libero il passaggio di Hormuz. Intanto, Marco Rubio comincia il suo viaggio nel Golfo per tranquillizzare gli alleati locali.