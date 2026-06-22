Colloqui Iran-Usa, accordo su una road map per proseguire i negoziati nei prossimi 60 giorni

La strada per la pace tra Iran e Usa passa dalla Svizzera. Nel primo round di colloqui è stato raggiunto un accordo su una tabella di marcia da seguire per far proseguire i negoziati nei prossimi 60 giorni. “Abbiamo fatto grandi progressi. Teheran ha accettato il ritorno nel Paese degli ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica” ha dichiarato il vicepresidente Usa Vance da Lucerna. Dall’altra parte il segretario del tesoro americano ha anche concesso a Teheran una licenza temporanea di 60 giorni per produrre e vendere petrolio iraniano. Sul tavolo anche la situazione in Libano.