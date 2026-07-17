Collegno, litiga con due pedoni in strada e ne uccide uno a coltellate

Prima rischia di investire padre e figlio sulle strisce pedonali. Poi, una volta accostata la macchina, li accoltella. Tragedia senza senso a Collegno, vicino a Torino, dove ha perso la vita Antonio Greco, 80enne, ucciso da una ferita al petto. Meno grave il figlio Luciano, 52 anni, trasferito all'ospedale Martini di Torino. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri l'assassino si sarebbe fermato all'ultimo mentre i due attraversavano la strada e avrebbe suonato il clacson per invitarli ad accelerare il passo. Poi la lite verbale e la decisione di scendere dall'auto con un coltello. Luciano è stato ferito, mentre per Antonio non c'è stato nulla da fare. L'assassino, un 51enne di Collegno, ha tentato la fuga, ma grazie ad alcuni passanti e alle telecamere di sicurezza è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri. Interrogato, ha infine confessato.