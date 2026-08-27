Colata di fango fra Tibet e Nepal, Xi Jinping ha ordinato massimo sforzo per fare fronte all'emergenza

Le case rimaste in piedi sono sotterrate dal fango. Tutto il resto è stato spazzato via dalla violenta massa di acqua e detriti che ieri ha travolto la zona di confine tra il Nepal e la provincia autonoma del Tibet in Cina. Interi villaggi sono stati distrutti. Il bilancio della tragedia è di almeno 207 morti. Si contano anche 1300 dispersi, tra loro più di 500 turisti stranieri, per la maggior parte indiani, americani e australiani, ma anche tedeschi, ucraini, olandesi e russi. Nessun italiano tra i dispersi. I due connazionali che si trovavano nella zona non sono stati interessati dall’alluvione e ora la Farnesina sta cercando di rimpatriarli. La macchina dei soccorsi si è messa in moto ma si muove a fatica. L’alluvione ha distrutto strade e ponti. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato un massimo sforzo per fare fronte all’emergenza.